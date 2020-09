Pettunud Thierry Neuville: olin Türgi rallil tugevaim, kuid siiski ei võitnud 

"Lootsin etapi võita. Pärast kõike, mis eelmistel aastatel meiega juhtunud oli, uskusin tõesti, et esimene kohta on tänavu meie oma. Jõudsime küll lähedale, kuid ei saavutanud seda. Olin purunemise tõttu pettunud. Olime kese teed ning tundus, nagu kontrollisime sõitu, kuid me polnud ainsad, kel rehvidega halba õnne oli," lausus belglane WRC kodulehel avaldatud intervjuus.

"On ka positiivset. Hea, et oleme Ogier'le ja [Ott] Tänakule lähemal. Suutsin teise koha tagasi võita. Arvan, et tegime Türgis suurepärast tööd, vältisime eksimusi ning tulime etapiga toime. Olime tugevaimad, kuid ei võitnud. Kuid nüüd keskendume Sardiiniale. Läheme teele viiendana ning see peaks sõltuvalt ilmast olema hea," lisas Neuville.