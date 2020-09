BLOGI | Kalev/Cramo näitas Zeniidi vastu hambaid, kuid kaotas kohtumise kaheksa silmaga 

Kalevi poolel teeb mängu trio Keene-Bealer-Thomas, kes on toonud vastavalt 13, 11 ja 8 silma. Kolme punkti peal on Kaufmanis, Hermet ja Kurbas. Zenidil on pidurdamatus hoos Hollins, kes on laksanud juba 18 punkti (kolmesed 6/7), ühelgi teisel Peterburi mängijal pole rohkem kui 5 silma. Teisalt on neil juba üheksa pallurit käe valgeks saanud.