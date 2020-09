Kergejõustik ISTUD SEAL SEKTORI KÕRVAL JA MÕTLED: pole lihtsalt võimalik, et siia see lõpeb Kaspar Koort , täna, 21:25 Jaga: M

MILLIMEETRITE JA NÄRVIDE MÄNG KETTAHEITESEKTORIS: Erki Nool veenab ringikohtunikku, et ta ei astunud ringi servale. „Ma ei tundnud seda, ma ei tundnud seda! Vabandust!“ kordab Nool ja saavutab selle, et tema kolmas katse mõõdetakse siiski ära. Kõik asjaosalised rõhutavad, et see oli parim, mida Nool sellel hetkel teha sai. Foto: Jarek Jõepera

„Tuleb madal lend ja ilus lend, üle 40 meetri… Punane lipp! Punane lipp, ringikohtunik tõstab… Nüüd tõstis valge!“ Need Toomas Uba laused pärast Erki Noole kolmandat katset Sydney olümpiamängude kümnevõistluse kettaheiteringis on ilmselt elu lõpuni meeles kõigil eestlastel, kes 2000. aasta 28. septembri varastel tundidel meie suurima kullalootuse ponnistustele kaasa elasid. Noole kindlana tundunud esikoht oli kadumas ning rahvuslik tragöödia millimeetrite kaugusel.