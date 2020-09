Atleticosse liikunud Suarez andis tormihoiatuse 

Varasemalt kuulus Suarez Barcelona klubi ridadesse, kuid seal on viimasel ajal toimunud palju seestpoolt mädanemist: nii oli suve jooksul palju juttu sellest, kas lahkumas on superstaar Lionel Messi, ning ka Suareze seis oli segane. Nüüdseks on Uruguay ründaja vahetanud Hispaanias klubi ja liitunud Atletico ridadega ning täna pidas ta uue tööandja eest esimese liigamängu. Atletico alistas 6:1 Grenada ning Suareze tegi üsnagi resultatiivse mängu, kui tema arvele kanti kaks väravat ka üks väravasööt.