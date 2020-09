Eesti treener analüüsis Kontaveiti mängu: kui vastane pääseb suruma, läheb tal raskeks 

Kohtumise lõpu kohta arvas siiski Neppi, et pigem Garcia spurtis, mitte Anett ei vajunud ära. "Põhiline oli see, et Garcia ei teinud lõpus enam vigu, enne ikka kinkis natuke. Ma ei oska otseselt öelda, mida Anett saanuks paremini teha. Ise initsiatiivi haarata olnuks raske. Kõik jääb selle taha, et kaitses ta ikkagi nii hästi ei mängi. Kui vastane pääseb suruma, läheb tal raskeks," sõnas Neppi.