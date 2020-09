SUUR SÕDA F1 SARJAS: Hamilton on pahane, soomlasest kohtuniku vastus: „Ta ajab p***a!“ 

Hamilton jahtis eile Sotšis legendaarse Michael Schumacheri rekordi kordamist: nimelt on kuulsa sakslase nimel 91 etapivõitu, Hamilton on neid seni kirjas 90. Oma seitsmenda maailmameistritiitli poole liikuv Hamilton pidi aga eile leppima hoopis kolmanda kohaga ja selles mängisid suurt rolli talle määratud karistused, mis anti selle eest, et kohtunike arvates tegi ta kahel korral lubamatus kohas proovistardi. Mõlema rikkumise eest määrati britile viiesekundilised karistused ehk kokku teenis ta trahvi lausa 10 sekundit.

F1 sarja üldarvestuses on Hamiltonil koos 205 punkti ja see on 44 punkti rohkem kui tema selja taga oleval Bottasel. Kuuekordne maailmameister avaldas arvamust, et ehk olid kohtunikud temaga karmimad seetõttu, et võitusõitu ja üldarvestust põnevamaks muuta. „Kui üks meeskond on juhtimas, on nad alati suurema tähelepanu all. Kõike meie autode juures kontrollitakse kolm korda. Muudetakse reegleid – näiteks mootoriregulatsioone – ja mitmeid muid asju. Oletan, et seda tehakse selleks, et võidusõitmine põnevam oleks. Ma ei tea, kas täna juhtunu põhjuseks on sama asjaolu, aga loomulikult praegu ma tunnen nii,“ vahendasid vormeliportaalid Hamiltoni sõnu.

Soome väljaanne Ilta-Sanomat võttis etapi järel ühendust kohtunikekomitesse kuuluva endise F1 sõitja Mika Saloga, kes jäi Hamiltoni väidetega hoopis teisele arvamusele. „Ta ajab p***a. See pole kindlasti nii,“ põrutas Salo vastuseks küsimusele, kas kohtunikud tegid Hamiltonile liiga. Ta lisas, et tema hinnangul eksis Hamilton väga selgelt reeglite vastu.

Suur sõda ei lõppenud aga eilse ja Hamiltoni-kohtunike vastasseisuga. Nimelt määrati kuuekordsele maailmameistrile eile ka kaks kaks trahvipunkti, mis tähendas, et kui ta oleks järgmise nelja sõiduga teeninud veel kaks punkti, oleks ta pidanud ühe etapi vahele jätma. Tagantjärele otsustas Rahvusvaheline Autoliit (FIA) aga Hamiltoni trahvipunktid tühistada, sest leiti, et ta tegi proovistarte vastavalt tiimi korraldustele ja seega on süüdi Mercedese meeskond. Tiimile määrati juhtunu eest rahatrahv.

„Lewis ja Mercedese esindajad rääkisid pärast sõitu kohtunikega ja jõuti arusaamisele, et Lewis tegi proovistarte vastavalt meeskonna juhistele,“ selgitas otsust FIA võidusõidujuht Michael Masi. „Selle põhjal otsustati sõitja trahvipunktid tühistada, sest leiti, et nende määramine ei ole mõistlik. Selle tulemusel on hoopis tiimile määratud 25 000 inglise naela suurune trahv. Jah, tema (Lewis- toim) küll istus masina roolis, aga juhtunus mängis olulist faktorit asjaolu, et meeskond andis talle vastavad juhised,“ lisas Masi.