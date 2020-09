PALLID ON JAMAD? Maailma teine reket süüdistab Prantsusmaa lahtiste palle võimalikes vigastustes 

Sel aastal on Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel mitu muutust. Kui tavapäraselt mängitakse Prantsusmaal soojal kevadisel ajal ehk turniir algab maikuu lõpus, siis koroonaviiruse leviku tõttu tuleb tänavu mängida hoopis septembri lõpus ning oktoobris, kui temperatuurid on külmemad. Lisaks on sel aastal muudetud ka mängupalle: kui varasemalt kasutati Babolat’ firma palle, siis nüüd mängitakse Wilsoni omadega.

Samal teemal Tennis Skandaalidest räsitud maailma esireket jõudis hullu tähiseni Meeste üksikmängus teist kohta hoidev Nadal rääkis, et turniiri toimumise aja ja uute pallide tõttu võivad mängijad saada vigastusi. „Selle palliga ei ole savi-liivaväljakul hea mängida,“ vahendas Nadali sõnu portaal insidethegames. „Sellistes tingimustes mängimine on tavapärasest raskem. Korraldajad peaksid mõtlema mitme aasta perspektiivile ja võtma arvesse mängijate tervist, sest kui pall on väga raske, muutub see ohtlikuks mängija küünarnukile ja õlgadele,“ , väitis Nadal, et Wilsoni pall võib mängijaid vigastada, sest raske palli tõttu muutub pallivahetuste tempo madalamaks ja see kurnab mängijaid rohkem.

Nadal, kes jättis koroonaviiruse tõttu vahele USA lahtised, jahib Prantsusmaal juba oma 13. Prantsusmaa lahtiste tiitlit, ent 34aastase hispaanlase sõnul on ettevalmistus läinud keeruliselt. „Minu jaoks on seekord Prantsusmaa lahtistel kõige keerulisemad tingimused. Kui võtame arvesse seekordseid olusid, mis puudutavad temperatuuri ja niiskust, saab turniir olema väga raske,“ nentis Nadal.

Hispaanlase arvamust pallide osas jagas maailma 34. reket Daniel Evans. „Mõnda neist pallidest ei annaks ma isegi oma koerale närida!“ põrutas britt, kes kaotas avaringis 6:1, 1:6, 6:7, 6:1, 4:6 jaapanlasele Kei Nishikorile. „See turniir on jõhker. Siin on nii külm, aga arvan, et pallid on suurim probleem. Võibolla pandi pallidega pange. On raske neid palle üleüldse kuhugi suunata. Minu arust on need pallid liiga rasked,“ vahendas Evansi sõnu portaal rt.com.