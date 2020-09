Venemaal võidutsenud Bottas: käige p***e! 

Sotši GP-l jahtis esikohta Mercedese mees Lewis Hamilton, kes lootis sellega tõusta etapivõitude poolest ühele pulgale legendaarse Michael Schumacheriga. Kuna Hamiltonile määrati valedes kohtades tehtud proovistartide eest kaks viiesekundilist karistust, suutis etapivõidu noppida hoopis tema tiimikaaslane Valtteri Bottas. Soomlane ei jäänud finišeerimise järel tagasihoidlikuks ja põrutas raadio teel korraliku sõnumi: „Arvan, et see on sobiv hetk tänada oma kriitikuid. Keda see puudutab, siis käige p***e!“

Bottas lisas: „See sõnum lihtsalt lipsas mul suust. Aga peamine on see, et olen enesekindel. Kui räägime võidusõidu nädalavahetustest, siis olen endas kindel ja usun, et suudan võita, ning nii kavatsen ma alati mõelda. Sul peab olema õige mõtlemine.“