KAS MAAILMA SEKSIKAIM VÕITLUS? Tulikuum MMA-võitleja esitas väljakutse piltilusale popstaarile 

Professionaalne poksija ja Brasiilia jiu-jitsu harrastaja Semenova reageeris oma Instagramis popstaari Buzova väitele, et ta „on võitleja, kes võiks ringi astuda igaühega.“ 34aastane popstaar ei pidanud ilmselt silmas päris võitlusringi, vaid seda, et on oma suhtumise poolest võitleja. MMA-võitleja Semenova leidis aga seepeale, et ta võiks Buzovale esitada väljakutse astuda päriselt ringi.