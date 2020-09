OHTLIK TANTS: ilu- ja ekstreemspordi ootamatu sümbioos 

„Lõpetasin tantsimise aasta eest, sest sain väga tugeva peapõrutuse. See oli nii tugev, et olen siiani ühenduses neuroloogiga ega teagi veel, kas saan üldse edasi tantsida,“ vastas endine erinevate korvpalliklubide tantsija Jessica Lauter, kellest on nüüdseks saanud treener. „Mul on olnud päris mitu peapõrutust – mõned õrnemad, mõned tugevamad. Tegemist on ohtliku spordialaga, sest kunagi ei tea, millal mõnest tõstest kukud või trikist läbi tuled.“