Jalgpall Eesti koondislane keerulisest olukorrast Armeenias: kes tahab sõtta minna, saab end Jerevani kesklinnas kirja panna Toimetas Kadi Parts , täna, 21:02 Jaga: M

Ilja Antonov (paremal) Eesti koondise eest mängimas. Foto: Martin Ahven

Kuigi Armeenias on kuulutatud välja sõjaseisukord ja mobilisatsioon, siis Ararat-Armenia jalgpalliklubi ja Eesti koondise poolkaitsja Ilja Antonovi elu see veel suurt mõjutanud pole. Siiski tunnistas ta, et olukord on ärev ja kogu riik on valmisolekus.