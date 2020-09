Tennisemaailma pahapoisi sõnum endisele esireketile: jää vait! 

Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel langes meeste üksimängu avaringis konkurentsist endine esireket Andy Murray, kes on vigastuse tõttu pidanud võistluspausi. Nüüd kaotas ta Suure Slämmi turniiril 1:6, 3:6, 2:6 maailma edetabeli 17. reketile Stanislas Wawrinkale.

Briti esituse kohta võttis sõna aastatel 1980-1996 mänginud Mats Wilander, kelle sõnul peaks britt oma karjäärile joone alla tõmbama. „Olen Andy Murray pärast mures. Väga tahaksin kuulda, et ta on tagasi, aga tundub, et ta annab meile valelootust, et ta üldse naasta suudab," rääkis omaaegne esireket Eurospordile.

„Tunnen ennast veidike pettunud, sest ta arvab, et ta võib endiselt sellise mulje jätta. Miks? Sest ma tegin sama ja see oli mu karjääri suurim viga. Arvan, et Andy Murray peaks korra mõtlema ja keskenduma sellele, kes ta kunagi oli. Kas tal on õigus võtta noortelt mängijatelt vabapääsmeid?“ kritiseeris Wilander olukorda, et Murrayle anti Prantsusmaa lahtistele vabapääse.

Kunagise esireketiga ei nõustunud tennisemaailmas varasemalt mitmete omapäraste sõnavõttude ja käitumisega silma paistnud Nick Kyrgios. Austraalia mees kirjutas oma sotsiaalmeedias järgmiselt: „Lugesin just, mis Mats Wilander ütles Andy Murray kohta. Jää vait, Mats, kedagi ei huvita su arvamus,“ kurjustas maailma 42. reket. „Muzz (Murray hüüdnimi – toim), arvesta sellega, et ükskõik, kui kaua sa kavatsed tipptasemel mängida, me hindame seda ja naudime su mängu.“