Kalev/Cramo hooaeg Ühisliigas võib pooleli jääda 

„See on nonsenss, kui hakkame hakkame iga kord bussiga sõitma Peterburgi ja sealt lennukitega edasi,“ ütles Kalev/Cramo president Toomas Linamäe ETV-le.

„Kaheksa tunniga oleks pidanud testide vastus tulema, aga tulid üle 30 tunni. Saan aru, et nädalavahetus. Pidime rentima inimestele hotelli, enne testitulemusi koju ei pääse. Ma saan aru, et hoiame üksteist. Aga kui tahame sporti edasi viia, peame midagi muutma, et seda teha.“