Eesti kõrgliiga viienda klubi mängija siirdus Bulgaaria kõrgliiga klubisse 

21-aastase Eduri üleminek on ajalooliselt märgiline: tegemist on alates 2011. aastast iseseisva klubina tegutseva Viljandi Tuleviku esimese mängijaga, kes on teeninud klubi eest mängides lepingu välismaal. Seetõttu on Tuleviku klubi juht Raiko Mutle teoks saanud ülemineku osas rahulolev.