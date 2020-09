Möödunud hooajal põrunud Tampa Bay võitis 16aastase vaheaja järel Stanley karikavõistlused 

Otsustavas kohtumises lõid Tampa Bay väravad Brayden Point esimese kolmandiku 14. minutil ja Blake Coleman teise kolmandiku viiendal minutil. See on Lightningu klubi ajaloo teine ​​Stanley karikas, esimene võideti 2004. aastal.

Tampa Bay liikus play-offis mängedeles. Esimeses ja teises ringis alistati Columbus ja Boston skooriga 4 : 1, kolmandas ringis seljatati 4 : 2 New Yorki Islanders. Edmontoni "mullis" peetud finaalseeria esimese matši võitis Dallas, aga kolm järgmist võitis Tampa Bay. Kuigi Dallas suutis seeria viienda mängu lisaajal 3:2 võita, siis rohkemaks neil jaksu polnud.

"Praegu pole tundeid. Kõik on läbi. Olukorda arvestades võitlesime kõvasti. Polnud lihtne olla siin kaks kuud ilma peredeta," tunnistas Dallase väravavaht Anton Hudobin.

Play-offi kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti kaitsja Victor Hedman valiti, kes 25 kohtumises lõi 10 väravat ja andis 12 söötu. "Viimane kolmandik oli minu elu pikim. Olen sõnatu. Muidugi soovinuks, et mu pere ja fännid olnuks siin, kuid tunnen kodust saadud toetust. Korraga on nii palju emotsioone, et neid on raske kirjeldada," rääkis rootslane.

"80 päeva jooksul mullis olemine nõudis meilt palju, aga nüüd oli see kõik seda väärt. Naaseme koju Stanley Cupiga. Ma olen nii õnnelik."