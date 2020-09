Tänak ja Neuville: Sardiinias peab masin töötama paremini 

"Kohati töötab auto hästi, aga samas teame, kus saaksime olla oluliselt paremad," rääkis Ott Tänak DirtFishile. "Sardiiniaks testimine oli ülioluline, et asju paremaks muuta, eriti katsete esimesel läbimisel. Masin peab toimima paremini, eriti lahtisemal kruusal."

Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville: "Ma areneme pidevalt ja otsime rohkem jõudlust. Tiim toetab täielikult sõitjaid ja pingutame masina arendamise nimel kõigis suundades, mis on võimalik. Üritame Sardiinias võita ja ausalt öeldes arvan, et me väärinuks ka Türgis võitu," rääkis belglane.