Korvpallikoondise arst: Aaviksoo ütles, et EMi võidu korral on preemia 100 000. Mõni arvas, et igaühele nii palju 

See on nii mänguline situatsioon, kus kõik toimub sekundi murdosa jooksul. Maandud pöördemomendil ja lähebki katki. Kui jalg on maandumisel vales asendis ja sa oma suure kerega sinna peale maandud, siis see võib igal hetkel juhtuda. Kohe, kui ta sinna korvi alla pikali jäi, oli aru saada, et tegemist on põlveliigese täieliku rebendiga.

Vigastuste poole pealt imestan praegu, et kui enne mängiti kõrgemate kossuketsidega, siis nüüd mängivad kõik madalatega. Hetkel on põhiline hüppeliigeste teipimine. Koondise tasemel vist ainult Kriisa ei teipinud, aga enamik tegid seda. See aitab palju. Teisest küljest, jalg harjub sellega nii ära, et oma automatism kaob ära ja liiges ei suuda ennast enam stabiliseerida ja läheb mugavaks. Mäletan, kuidas Klooga laagris ütles (Märt) Kermon, et tulebki liiva peal treenida, sest siis suudad oma hüppeliigest kontrollida.

Ei ütleks, et üks sportlane on vigastustele vastuvõtlikum kui teine. Kuigi, anatoomilisest eripärast tingitud trauma teke on samuti arvestatav, näiteks põlve puhul. Liigeste ülemäärane liikuvus on järskudel jõu rakendustel riskantne, samas võib see anda parema sooritusvõime. Eks traumad on ikkagi spordialade liigiti iseloomulikud. Tundub küll, et inimvõimete piir on kaunis lähedal. Atraktiivsuse tõstmise nimel arenevad välja uued spordialad ja reeglid. Korvpalliski on asjad muutunud. NBA on hea näide, aga see on mind täielikult ära tüüdanud.