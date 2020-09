Selgus jalgpallikoondise koosseis Rahvuste liiga mängudeks: Sorga jääb taas eemale, nimekirjas on kolm debütanti 

Koondisega liituvad esmakordselt FC Flora edurivimees Mark Anders Lepik, keskpoolkaitsja Markus Soomets ja Paide Linnameeskonna mitmekülgne mängija Edgar Tur. Septembrikuus oma 20. sünnipäeva tähistanud Lepikut on viimastel hooaegadel korduvalt vigastused seganud. Eesti värvides on ta võrke sahistanud nii U19 kui ka U17 koondises. Kui 23aastane Tur on U21 koondise särki kandnud viiel korral, siis 20aastane Soomets on samas vanuseklassis kirja saanud kümme matši ja ühe värava.