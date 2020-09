Dopinguarst Mark Schmidt tunnistas veredopingu vahendamist: „Ma ei oska öelda, miks otsustasin sellega tegeleda.“ 

"Ma ei teeninud dopinguga tulu," jätkas Schmidt etteloetud avalduses. Erfurdi dopinguarst tunnistas teisipäeval, et on alates 2012. aastast teenindanud peamiselt tali- ja rattasportlasi. Arst rõhutas, et ta suutis tegevusest tulnud sissetulekuga katta vaid jooksvaid kulusid.