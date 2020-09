Hispaania meedia väitel koliti Schumacher Hispaaniasse, välismaailmaga saab suhelda silmapilgutuste abil 

DailyMail vahendas Hispaania ajakirjanduse väiteid sellest, et 2013. aasta lõpus raskesse suusaõnnetusse sattunud Schumacher on välja kolitud oma senisest Šveitsi kodust ja mees elab nüüd Hispaanias Mallorcal suures villas. 27 miljonit inglise naela maksnud villa ostis Schumacheri abikaasa Corinna Madridi Reali jalgpalliklubi presidendi Florentino Perezi käest 2017. aastal. Villas on suur aed, kaks basseini, helikopteri maandumisplats ja külalistele mõeldud villa.

2013. aastal õnnetusse sattunud Schumacheri tervise kohta on aastate jooksul informatsiooni saabunud vähe ja perekond on mehe ümber hoidnud saladuseloori. Veidi aega tagasi avaldas Prantsusmaa telekanali TMC dokumentaalfilmis arvamust neuroloog Erich Riederer, kelle hinnangul on väga väike tõenäosus, et Schumacher suudab ajuvigastusest täielikult taastuda.

„Ta hingab, tema süda lööb ja ilmselt suudab ta istuda ning teha abiga väga väikeseid samme, aga ei enamat,“ spekuleeris Riederer. „Arvan, et see saab olema tema laeks. Kas on võimalus, et ta muutub kunagi selliseks nagu enne õnnetust? Ma tõesti ei usu seda,“ vahendas eksperdi väiteid DailyMail.

Riedereri sõnavõtule eelnes endise Ferrari bossi Jean Todti väide, et ehk on siiski võimalus, et Schumacher suudab täielikult taastuda. „Ta võitleb. Loodan, et maailm näeb varsti teda jälle,“ rääkis Todt pärast seda, kui oli seitsmekordse maailmameistri pere nende Šveitsi kodus külastanud.