KOROONAKOLLE ITAALIAS: Klavani koduliigat ähvardab peatamine 

The Sun ja DailyMail vahendasid, et Itaalia kõrgliigas mängiva Genoa klubist on tänaseks 14 võistkonnaga seotud inimest andnud positiivse koroonaviiruse proovi. „Pärast tänaseid teste on meie koroonapositiivsete inimeste number tõusnud 14, nende hulka kuuluvad nii tiimi mängijad kui taustajõud,“ seisis klubi ametlikus teadaandes. Lisati, et omalt poolt on kasutusele võetud kõik vajalikud abinõud ja klubi hoiab avalikkust asjade edasise käiguga kursis.

Koroonakolde tekkimine on tekitanud olukorra, kus Itaalia valitsus peab otsustama, kas ja kuidas liigaga edasi minna. Kui Euroopa jalgpalliliit (UEFA) on enda protokollis kehtestanud, et mängud võivad toimuda juhul, kui võistkonnas on vähemalt 13 tervet mängijat, siis Itaalia jalgpalliliit tervete või nakatanud mängijate arvu reguleerinud pole. See tähendab, et pole kindlat reeglit, mille järgi otsust teha, aga Itaalia väljaande Corriere della Sera väitel on liiga peatamine üks arvestatav võimalus. Mis iganes otsustab valitsus kogu liiga asjus, siis Genoa on alaliidult palumas võimalust oma nädalavahetusel ees ootav mäng igal juhul edasi lükata. „Arvan, et palume edasilükkamist. Me ei saa ju treenida,“ vahendas DailyMail Genoa spordidirektori Daniele Faggiano sõnu.

Kogu liiga pausilepanek tähendaks aga seda, et ka eestlase Ragnar Klavani koduklubi Cagliari peab võtma väikese pausi. Sel nädalavahetusel peaks Cagliari mängima Atalantaga, koroonakolde keskele sattunud Genoa peaks mängima Torinoga ning oma koroonatestide vastuseid ootav Napoli peaks vastamisi minema Cristiano Ronaldo tööandja Juventusega.