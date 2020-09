HUVITAV KÄIK! Endise koondislase korvpallikool hakkas trenne läbi viima Viru vanglas 

RHKK eestvedaja Reinar Hallik sõnas pressiteate vahendusel, et korvpall on hea võimalus õpetada noortele kinnipeetavatele reeglite järgmist. „Peamine soov on läbi korvpalli tõmmata noored eemale kriminaalsest eluviisist, õpetades neile meeskonnatööd, enesekontrolli ja kinnipidamist reeglitest. Eesmärk on teha korvpalli mängimine neile sedavõrd atraktiivseks, et nad jätkaksid ka pärast vabanemist. See aitaks kaasa nende õiguskuulekusele,“ selgitas endine korvpallikoondislane.