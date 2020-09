WRC Müüt või tegelikkus: kas tõesti on autoralli MM-sari konkurentsivaesem kui kunagi varem? Oliver Lomp , täna, 20:00 Jaga: M

WRC MADALSEIS: Sebastien Loeb ja Daniel Elena seisavad 2010. aastal Monte Carlos poodiumi kõrgeimal astmel. Sel hooajal pääses poodiumile vaid kuus meest. Foto: AP/Scanpix

Kuigi suur osa eestlastest elab autoralli ja Ott Tänaku vaimustuses, leidub kiibitsejaid, kelle sõnul on MM-sarja kuldajad ammu läbi ning konkurentsi puudus ajab haigutama. Uurisime, kas need väited pädevad või on pigem tegu nostalgiapuhangutega stiilis, et vanasti oli muru rohelisem ja taevas sinisem.