Schumacheri poeg teeb debüüdi F1 sarjas 

Ferrari meeskond teatas täna, et järgmisel nädalavahetusel Saksamaal Nürburgringil sõidetaval Eifeli GP-l teeb noor Schumacher oma vormel 1 sarja debüüdi, kui ta saab F1 masinasse istuda ühel vabatreeningul. Ferrari noorteprogrammi liige Schumacher istub vabatreeningul Alfa Romeo masinasse ja on selle üle äärmiselt õnnelik.

„Olen ülirõõmus, et saan vabatreeningul selle võimaluse. Veel erilisemaks teeb selle hetke asjaolu, et saan esimest korda F1 nädalavahetusel kaasa lüüa oma kodupubliku ees,“ rääkis noor Schumacher BBC-le. „Järgmise kümne päeva jooksul kavatsen end hästi ette valmistada, et saaksin teha tiimi jaoks parimat tööd ja koguda nädalavahetusel väärtuslikku infot.“