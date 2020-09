Prantsusmaa lahtised: kohtunik tegi korraliku prohmaka, prantslanna nõuab tulevikuks VARi 

Oma vastast Siegemundi Mladenovic otseselt ei süüdistanud. „See oleks olnud maailma parim otsus ja ta oleks olnud kõige ausam mängija, kui oleks seda viga tunnistanud. Kahjuks ta ei teinud seda, aga ma ei oodanudki seda. Aga kui ta oleks seda teinud, siis oleks ta teeninud mu austuse ja see oleks olnud tõeliselt aus mäng. Aga tema pole selle eest vastutav. Arvan, et pukikohtunik on see, kes oleks pidanud selle otsuse tegema. See sett oli tegelt minu oma ja mul ei vedanud, et pukikohtunik ei teinud oma tööd.“

Siegemund vastas omalt poolt, et arutluse all oleva otsuse tegemine ei olnud tõesti tema töö. „Kui selles olukorras, kuhu ma kihutan täiskiirusel, oleksin ise öelnud, et see oli topeltpõrge, aga pärast videost oleks selgunud, et nii polnudki, oleksin olnud enda peale pahane,“ rääkis sakslanna. „Selle jaoks kohtunik ongi seal. Arvan, et tal on minust paremad võimalused näha, mis juhtus.“