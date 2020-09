MIS MÕTTES? Kummalise karjääriga NBA staar võib tänavu liiga võitjaks tulla hoolimata finaali tulemusest 

NBA finaalis lähevad tänavu vastamisi Heat ja Lakers, tuline vastasseis algab 30. septembril. Kummalisel kombel on 28aastane tagamängija Dion Waiters sel hooajal suutnud esindada mõlemat finaali jõudnud klubi. Nimelt mängis ta Heati eest alates 2016. aastast, ent mullu sügisel juhtus pahandus, kui ta jäi vahele kanepit sisaldanud pulgakommidega ja tänavu märtsis saadeti ta mitme tiimi osalusel toimunud vahetuses Los Angeles Lakersisse. Los Angelese tiim on endiselt meeskond, mille nimekirja Waiters kuulub ja mis on jõudnud ka NBA finaali, seega võidu korral teenib ta NBA meistrisõrmuse.