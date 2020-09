BLOGI | KAHJU! Kanepi kaotas Prantsusmaa lahtistel maailma 20. reketile 

2 : 2 ehk Mertens võtab murde tagasi. Seisul 40 : 40 on Kanepil võimalus tagantkäega lüüa tühja väljakutsooni, kuid lööb selle napilt välja, millega annab Mertensile esimese murdepalli. Pika pallivahetuse järel suudab eestlanna viigistada, kuid kohe saab Mertens teisegi murde. Sellel korral Kaia kahjuks eksis lihtsal eestkäel ja lõi palli võrku. Valus ka sesmõttes, et seisuni 40 : 30 tundus, et geim on Kaial kontrolli all.