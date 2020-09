Mirkko Moisar langetas lõpliku valiku! „Teisi võitlusstiile ei tahakski enam teha.“ 

King of Kingsi pealahingus astub areenile Eesti võitleja Mirkko Moisar, kes on vahetanud K-1 võitluse poksi vastu. „Viimane aasta olen ainult poksimist harjutanud ja teisi võitlusstiile ei tahakski enam teha,“ ütles Moisar pressiteate vahendusel. Tema vastaseks on Ukraina vägilane Liaševitš, kes on Moisari sõnul väga andekas ja kogenud poksija. Õhtu viimane matš toimub poksireeglite järgi ja kaalukategoorias kuni 75 kilogrammi.