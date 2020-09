Koosseisu selgitanud Voolaid tahab juba Leedu vastu lõpetada õnnetud seeriad 

Samas kinnitas koondise loots, et meelega sellele mängule kergemalt vastu ei minda, sest Eesti koondise jaoks on kõik mängud tähtsad. Ta tunnistas, et loomulikult on käesoleva koondiseakna kõige olulisemaks eesmärgiks Rahvuste liigas püsima jääda - Eesti on hetkel nelja võistkonna hulgas viimasel kohal -, aga Leeduga peetavas kohtumises on samuti palju kaalul. „Mängud Leeduga on printsipiaalsed. Kui lähme sellele mängule liiga kergelt, võib see mõjutada enesekindlust, kui resultaat pole see, mida soovime. Ei ole nii, et see on debütantide mäng ja kõik,“ rääkis Voolaid.

Eesti koondisel on selja taga kurb seeria nii võitude kui väravate osas. Kaotatud on kõik viis viimast mängu. Võidurõõmu sai koondis viimati maitsta eelmise aasta märtsis, sealt kuni tänaseni ongi ette näidata vaid kaotused ja üks viik Valgevene vastu. Väravat pole suudetud lüüa seitsmes viimases kohtumises, viimati sahistati võrku mullu septembris Valgevene vastu. Voolaid avaldas lootust, et need õnnetud seeriad lõppevad käesoleva akna jooksul: „Tahame murda selle pika perioodi, kui me pole võitu saavutanud ja väravaid löönud. Tahame enesekindlust saada ja esimene võimalus selleks on mäng Leeduga. Kindlasti ei pea ma seda mängu vähemtähtsaks.“

Kui Eesti koondis viimati septembris platsil käis ja kolmepäevase vahega mängiti Gruusia ning Armeeniaga, teeniti mõlemas kohtumises kaotus. Armeeniaga peetud matši järel nentis Voolaid, et meie meeste füüsiline tase ei ole hetkel piisavalt hea, et nii väikese vahega nii mitu rahvusvahelist kohtumist pidada. Nüüd ootab seitsme päeva jooksul ees aga lausa kolm mängu. „See on treenerite jaoks eriline olukord,“ tunnistas Voolaid.

Eesti koondis septembris Gruusiaga madistamas. Foto: Erki Pärnaku

Ta lisas, et õnneks on Euroopa jalgpalliliit (UEFA) teinud nii treenerite kui mängijate elu veidike lihtsamaks, sest kui sõprusmängudes on endiselt lubatud teha kuus vahetust, siis ametlikes kohtumises on koroonaviiruse tõttu praegu lubatud teha viis vangerdust. „See kindlasti aitab mängijaid säästa või teistpidi tuua väljakule juurde vajalikku energiat, kui seda väga vaja on. Viie vahetuse reegel on meile väga palju kasuks. Tean, et maailmas on spekuleeritud, kas see on nüüd korvpall või mitte, aga rahvuskoondisesse tulevatel mängijatel on ju niikuinii suurem koormus. Nemad ei puhka sel ajal, kui teised. Leian, et see reegel on UEFA poolt väga tervitatav,“ kiitis Voolaid.

„Ka mängijate ring on meil seekord veidi suurem,“ jätkas Voolaid rahvustiimi nimekirjaga, kus hetkel on 27 nime. Ken Kallaste osalemine on veel lahtine, seega võib nimekiri muutuda 26meheliseks. Koondise peatreener selgitas, et pikem nimekiri on antud olukorras, kus kõik mängijad on nii enne kui pärast koondiseakent seotud väga tihedate klubikalendritega, väga suureks abiks. „Minu kui treeneri ülesanne ongi minna sellele kolmemängulisele aknale vastu veidi suurema koosseisuga ja leida optimaalsed lahendused,“ sõnas Voolaid. „Küll leiame sellise lahenduse, et energiat jääks ka viimaseks mänguks.“