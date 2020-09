Tommi Mäkinen: jäänuks Tänak Toyotasse, oleks WRC-sari igavam 

"Eelmine aasta Tänakuga rääkides ta mainis, et soovib kaaluda ka teisi meeskondi. Ütlesin talle täiesti avameelselt ja sõbralikult, et ise sõitjana mõtlesin täpselt sama moodi ja vaatasin, et kuhu minna," rääkis Mäkinen portaalile DirtFish. "See on rallisõitjate elu ja nende karjäär ei ole tavaliselt eriti pikk. Kui tahad kuskile minna ja tunned end seal mugavamalt, siis peab seda tegema."

Mäkinen usub, et Tänaku ei lootunud Hyundaiga olla kohe tipus, vaid see on pikaajaline väljakutse. "Uus masin on väljakutse ja tänavu on sarnane seis paljudel sõitjatel. See on väga positiivne, sest siis on neil alati midagi uut õppida," leidis ta.