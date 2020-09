Tanel Leok ja Johannes Nermann tegid Itaalia MM-etapil hooaja parima võistluse 

Etapi kokkuvõttes teenis Tanel Leok kümne punktiga 16. koha. Esikoha sai 45 punktiga Febvre, teine oli Prado ja kolmas Tim Gajser (Sloveenia, Honda). Sarja kokkuvõttes tõusis Leok 29 silmaga 25. kohale. Võitlus esikohale on endiselt ülipõnev, liider on 352 punktiga Gajser, teisel kohal on 347 silmaga täna neljas olnud Antonio Cairoli (Itaalia, KTM) ja kolmas 334 punktiga Seewer.