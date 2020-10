Sõudmine Tipptreener laeb patareisid Muhumaal: päris palju olen ujunud vastuvoolu, kuid tagasilöögid vaid tõstavad mu tahet Deivil Tserp, Nõmmküla–Tallinn , täna, 06:54 Jaga: M

TANDEM: Matti Killing ja tema abikaasa Reet saavad vahel Muhumaal aja maha võtta. Foto: Martin Ahven

Aasta aega tagasi ulatas Eesti sõudekoondise peatreenerina tegutsenud Matti Killing teatepulga soomlasest ametivennale Veikko Sinisalole. „Ma ei ütleks, et praegu on tööd vähem, kardan, et isegi rohkem,“ räägib järelkasvutiimide juhendajana rassiv 72aastane pärnakas ja kergitab oma tagalasse ehk Muhumaale rajatud hubases majas põnevalt elult saladuseloori.