Kalev/Cramo alistas superkarika veerandfinaalis Tartu ja Kalev/TLÜ Rapla 

Paari korduskohtumine on järgmisel neljapäeval, 8. oktoobril Tallinnas ning võitja liigub edasi Superkarika finaalturniirile.

Tartu Ülikooli meeskonna peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul said maksvusele kogemused ja individuaalsed oskused. „Selles mõttes oli hea mäng, et nägime oma vigasid ja mingil hetkel näitasid vastaste kogenumad mehed meie noorematele koha kätte. Saame selle mängu põhjalt korrektuure teha ja järgmise paari nädala jooksul veel kaks korda Kalev/Cramoga mängida. Hooaja algusesse on sellised tugevad mängud väga head,“ sõnas Kandimaa meeskonna pressiteenistusele.