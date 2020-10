Loeb: praegused WRC autod on minu ajastuga võrreldes valgusaastate kaugusel 

„Kui mina ralliga alustasin, olid autod väga toredad, aga praegustega täiesti võrreldamatud. Vedrustus, mootor, rehvid….kiirused, mida täna kiiruskatsetel saavutame on täiesti ulmelised võrreldes minevikuga,“ märkis Loeb WRC ametlikule kodulehele.

Loeb kinnitas ka, et kuigi paljud spekuleerisid, et kolmanda kohaga lõppenud Türgi ralli jääb tema karjääri viimaseks, siis see ei pruugi siiski tõele vastata.