Maailmameister Petter Solberg naaseb MM-sarja 

Tõsi, mitte ralli kogupikkuses vaid ainult viimasel punktikatse. 2003.aastal Sebastien Loebi eest MM-tiitli napsanud Solbergi ülesanne on eelkõige testida uusi Pirelli rehve.

„Olen neile juba soovitusi jaganud ja olen kindel, et minust on kasu ka Sardiinias,“ sõnas 45aastane norrakas. „Arvan, et Pirelli teeb head tööd, aga igasugune professionaalne nõuanne kulub marjaks ära.“