Demokraatia hukk? Jalgrattasõidu maailmameister vallandati Trumpi toetamise eest… 

Jalgrattasõidu maailmameister vallandati Trumpi toetamise eest…

Quinn Simmons mullu võidetud juuniorite MM-kullaga Foto: AFP/Scanpix

Ameerika Ühendriikides leidis hiljuti aset väga kummaline vahejuhtum, mis paneb tõsiselt küsima, kas maailmas ikka kehtib sõna- ja mõtlemisvabadus.Nimelt postitas Hollandi ajakirjanik Jose Been oma Twitteri kontole järgmised read: „Mu kallid ameerika sõbrad, ma väga loodan, et selle kohutava presidendi ametiaeg lõpeb. Sellest võidavad ka USA liitlased (näiteks Holland).“Lisaks kirjutas Been, et kui tema jälgijate seas on president Donald Trumpi pooldajaid, lõpetagu jälgimine ära, sest sellise õudse mehe pooldajate seas peab kehtima nulltolerants.