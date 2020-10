Barcelona täiendas ridu noore ameeriklasega, väljaostuklausliks määrati hiiglaslik summa 

Märkimisväärsem on aga väljaostuklausel: selleks, et omandada Desti mängijaõigused, tuleb testel klubidel välja käia tervelt 400 miljonit eurot. USA koondislase leping Barcelonaga kehtib 2025. aasta suveni. Võrdluseks: sama suur väljaostuklausel on ka Kataloonia klubi 17aastasel talendil Ansu Fatil, Lionel Messil ulatub see aga 700 miljoni euroni.