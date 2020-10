OTSEBLOGI | Flora jäi Euroopa liiga play-off'i matšis Dinamo vastu kaotusseisu 

Seejärel tuli sõita külla Malta meistrile Florianale ja ka seal läks asi väga pingeliseks. Normaal- ja lisaaeg lõppesid väravateta ja penaltiseerias oli Flora 4:2 parem.



Flora on juba ajalugu teinud, kuna varem pole eurosarjas kahte vastast alistatud ning samuti play-offi pääsenud.



Tänane katsumus saab olema muidugi täiesti teisest puust. Zagrebi Dinamo on riigi edukaim klubi, 21kordne Horvaatia meister ning seal hulgas on nad riigi parimaks tunnistatud ka viimasel kolmel hooajal. Horvaatia karikavõitjaks on nad tulnud 15 korda.



Eelmisel Meistrite liiga hooajal olid nad samuti alagrupist edasipääsemisele lähedal, näiteks võitsid nad avamängus hilisemat suurüllatajat Atalantat, kuid lõpuks jäädi alagrupis siiski viie punktiga viimaseks. Teisena edasi pääsenud Atalanta kogus 7 silma.