Selgus Hyundai koosseis hooaja viimaseks ralliks, võimaluse saab mullune tšempion 

Iirlasel on koos kaardilugeja Paul Nagle'iga võimalik 19. - 22. novembrini toimuvaks Ypres'i ralliks rahulikult valmistuda, sest nemad järgmisel nädalavahetusel Sardiinia etapil ei osale: seal saab võimaluse Dani Sordo.

Mullu, mil Ypres'i ralli MM-sarja kavasse ei kuulunud - see lisandus tänavu koroonapandeemia tõttu - suutis Breen selle võita.

"Mul on väga hea meel, et Hyundai mind Ypres'i rallile kutsus. Nautisin väga eelmise aasta rallit, mille ka võitsin. Toona toimus see suvel, seega tingimused võivad novembris olla küllaltki erinevad. Ma ei jõua esimest asfaldirallit tiimiga ära oodata," vahendas Breeni sõnu portaal Rallit.fi.