Hyundaist lahkuv Loeb: nad andsid mulle parima auto, millega kunagi sõitnud olen 

Mullu osales Loeb kuuel rallil, tuli Tšiilis kolmandaks ning lõpetas üldarvestuses 11. kohal. Hyundai tuli toona aga meistriks tootjate arvestuses. Tänavu osales prantslane hooaja avaetapil Monacos, kus teenis kuuenda koha, ning Türgis, kus astus pärast etappi poodiumi madalaimale astmele. Kuigi kõik üheksa meistritiitilit võitis ta Citroeni meeskonnas, usub ta, et ka Hyundais veedetud aastatel on tema karjääris tähtis koht.

"Milline seiklus oli! Olen väga tänulik, et mulle anti selline võimalus kihutada kaks aastat väga professionaalses meeskonnas. See aeg möödus väga kiiresti. Eriti möödunud hooaeg, mille pandeemia lõikas lühemaks. Kuid need aastad on osa mu karjäärist. Tulime [mullu] tootjate arvestuses meistriteks ning andsin sellele panuse," lausus Loeb.