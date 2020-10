Jürgen Henn: andsime väga tugevale vastasele korraliku lahingu, alagrupiturniirist ei jäänud palju puudu 

Eesti meistriklubi jäi 26. minutiks 0 : 2 kaotusseisu, ent suutis seejärel end koguda ning teisel poolajal mängu tagasi tulla. Viigi ega võiduni küll ei jõutud, ent Horvaatia klubile anti sellegipoolest kõva lahing. Henn usub, et

Samal teemal Jalgpall KAHJU! Südikalt võidelnud Flora pidi Dinamole siiski alla vanduma Eriti teine poolaeg, kui vastane sundis meid mängima sellel tasemel. Esimesel poolajal läks paraku kohanemiseks aega, aga siis lasi vastane ehk natuke järele, lasi meid mängu. Haarasime sellest kinni ja mängisime tõepoolest hästi," lausus Henn mängujärgsel pressikonverentsil.

Avapoolajal oli selgelt domineerivamaks pooleks Horvaatia meistriklubi ning Floral tuli mitmelgi korral õnne tänada, et kaotusseis suuremaks ei kasvanud. Pärast pausi suudeti aga oma mäng leida ja mängida vaata et kui võrdne võrdsega. Henn oli meeskonnale vahepeal selgeks teinud, et palju pole vaja, et vastaseid rivist välja lüüa.

"Sisendasime meeskonnale, et vastasega võib seda juhtuda, et nad võivad muutuda mugavaks. Teadsime, et senikaua, kuni 2 : 0 püsib, võitleme selle nimel ning ajame väravat taga. Siis kindlasti mäng muutub ja teise poolaja käigus mängijad tundsid, et vastane on kohati hädas, oli raskusi ning see andis meile lisaenergiat. Pluss värav, mis lõi vastase enamgi rütmist välja ja andis meile lisakäigu," selgitas Henn.

Lõpuks tuli siiski kaotusega leppida. Eelkõige tingis selle tasemevahe.

"Tõenäoliselt on kõige lihtsam asi [mida välja tuua] klass. Löökide mõttes oli statistika võrdne, aga vastane suutis kolm väravat lüüa ja meie ei suutnud. Sellistes mängudes on vaja võrku panna oma head võimalused," sõnas Henn.

Vaatamata sellele on palju positiivset, mida tänavusest neljast euromängust kaasa võtta.