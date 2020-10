Jõehobu ründas Keenia pikamaajooksjat ja tekitas talle tõsiseid vigastusi 

"Äkitselt märkasin, et ta püüab ühe jõehobu haardest vabaneda. Hirmutasin teised minema enne, kui suunasin oma energia sellele, kes teda ründas."

Ajalehe The Citizen teatel on jõehobud viimase kuu aja jooksul tapnud Manguo külas kaks inimest ja vigastanud kolme. Seetõttu on kohalikud palunud abi metsiku loodusega tegelevalt organisatsioonilt Kenya Wildlife Service.