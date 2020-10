Eesti naissportlaste argipäev sotsiaalmeedias: „saada alastipilte“, „tule naiseks“ ja muud kirevad pakkumised 

„Paljud mehed on pakkunud mulle raha selle eest, et neile oma varvastest pilte saadaks ning mulle on kuhjaga tulnud pakkumisi sugar daddy'delt, kes tahaksid iga kuu mulle maksta selle eest, et nendega vahepeal väljas käiksin ja nii edasi,“ räägib valitsev 100 meetri tõkkejooksu Eesti meister Kreete Verlin (23) Instagrami telgitagustest.