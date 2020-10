Sebastien Ogier: kõik on veel lahtine, proovime Sardiiniast võtta maksimumpunktid 

Hooaja kuuenda etapi võib raskemaks muuta aga tõik, et see toimub tänavu sügisel. Eelmistel aastatel on Itaalias kihutatud suve alguses, seega võivad ilmastikutingimused mängida tähtsat rolli.

"Mulle meeldib Sardiinia ralli, kuid kihutame tänavu seal tavapärasest hiljem. Seega ehk ootavad meid teistsugused proovikivid. Seetõttu oli eelmisel nädalal seal tehtud test ettevalmistust silmas pidades oluline. Praegusel aastaajal võib ilm olla muutlikum, eriti sellisel saarel nagu Sardiinias. Testimise ajal tabas meid vihmahood ning tingimused muutusid täielikult kõigest paari minutiga. Kõik on MM-sarjas veel lahtine, seega anname endast parima ning proovime Sardiiniast maksimumpunktid noppida," lausus kuuekordne maailmameister Toyota pressiteate vahendusel.

Hooaja lõpuni jääb veel kaks etappi. Pärast Sardiinia rallit kihutatakse Belgias, kus toimub Ieperi ralli. Mullu tootjate arvestuses üldvõidu noppinud Toyota meeskond juhib sarja ka tänavu. Ent liidripositsiooni omamine võib muuta eesseisvad etapid sõitjatele keerulisemaks muuta.

"Oleme nii sõitjate kui ka tootjate arvestuses tugeval positsioonil, kuid kõik on jätkuvalt lahtine. Seega peame keskenduma oma rallile ning suruma, et võimalikult palju punkte teenida. Sardiinias pole tavaliselt hea esimesena startida - sel korral on Elfyn ja Seb ees - ning reedel peavad nad terve päeva neil positsioonidel sõitma. Kuid see, et ralli sel aastal hiljem toimub võib tulla meile kasuks, sest vihma võib sadada. Kuid sellegipoolest oleme üsna enesekindlad ning valmis oma potentsiaali, mida varem seal näidanud oleme, ära kasutama," sõnas tiimi pealik Tommi Mäkinen.

Pärast Türgi ralli võitu MM-sarja liidriks kerkinud Elfyn Evans on samuti päri arvamusega, et Sardiinia etapp võib oktoobris olla tavapärasest keerukam.

"Türgi ralli õnnestumine andis järgmiseks etapiks hea tõuke. MM-sarja juhtimine on kindlasti hea, kuigi sellega kaasneb uus väljakutse - peame Sardiinias teed puhastama. Oktoobrikuine Sardiinia võib tähendada, et teed ei pruugi rehvidele nii nõudlikud olla, kuid meil on jätkuvalt raskeid otsuseid, mida teha. Sõidame mõned kiiruskatsed mitu korda läbi, peame valima rehvid nii esimeseks kui ka teiseks läbimiseks, ilma et saaksime teenindusparki naasta. See on suureks katsumuseks," sõnas Evans.

Kalle Rovanperä tunneb aga end enne rallit hästi: sellele eelnenud test õnnestus soomlasel suurepäraselt.