Red Bulli vormelitiim sai ootamatu tagasilöögi 

"Oleme hakanud arvutama, kuivõrd palju uutele regulatsioonidele üleminek meile maksma läheb. Võime täheldada, et olukord on raske kõigile autotootjatele, sest keskkond on muutumas elektripõhisemaks. Seega tuleb meil arenduskulusid kaaluda," vahendas Honda F1 osakonna tegevjuhi Masashi Yamamoto sõnu Motorsport.com.

Red Bulli vormelitiimil on uue varustaja leidmisega küllaltki kiire. Mercedes varustab järgmisel hooajal lisaks kolme meeskonda ning on keeldunud müümast mootoreid Red Bullile, kes on olnud viimastel aastatel nende suurimaks rivaaliks. Ferrari varustab lisaks Alfa Romeot ja Haasi meeskonda, ent nende mootor pole konkurentsivõimeline. Üheks variandiks on veel Renault, ent pole välistatud ka see, et Red Bull hakkab mootoreid ise tootma. Tõsi, see oleks väga kallis.