VIDEO: Raieste Euroliiga debüüt lõppes Madridi Reali alistamisega 

Henry ütles mängu järel, et võidule aitas kaasa kogu tiim. „Tunnen, et see oli meeskondlik pingutus,“ vahendas Henry sõnu Eurohoops.net. „Igaüks on väärtuslik ja sama oluline, igaüks andis endast kõik. Mängisime tugevalt ja hoidsime kokku ka siis, kui meil oli ebaõnne. Jälgisime mänguplaani, seega pean tänama oma tiimikaaslaseid, et nad mind usaldasid, ja treenerit, et ta nii head tööd teeb,“ lisas Henry.