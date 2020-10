VIDEO: Lakers astus tiitlile sammu lähemale, LeBron James ja Anthony Davis tegid ajalugu 

Finaalseeria teise mängu avaveerandi järel juhtis Lakers 29:23, poolajaks oldi ees 68:54. Kolmanda veerandaja lõpuks oli seis 103:93 ning kümnepunktise vahega mäng lõppeski, kui lõpuvile kõlades oli tablool seis 124:114.

Samal teemal Korvpall VIDEO | Los Angeles Lakers asus NBA finaali juhtima LeBron James viskas Lakersi poolt 33 punkti, võttis üheksa lauapalli ja andis üheksa korvisöötu. Talle sekundeeris tublisti Anthony Davis, kes sai kirja 32 punkti, 14 lauapalli ja ühe söödu. Kokku viskasid James ja Davis 65 punkti ja sellega tehti ajalugu: neist sai 18 aasta järel esimene Lakersi duo, kes on finaalmängus suutnud visata rohkem kui 60 punkti. Viimati said sellega 2002. aastal hakkama NBA ja Lakersi legendid Kobe Bryant ja Shaquille O’Neal.

„Keskkoolis vaatasin Kobe’i ja Shaqi duot. See oli korvpalli mõttes kõige domineerivam duo, mida olin oma elus näinud,“ rääkis James kahe legendiga samale pulgale jõudmise kohta. „Mind teeb väga alandlikuks, et mind ja AD-d (Anthony Davist) üleüldse mainitakse nende kahe mehega samas lauses.“

Teise finaalmängu võidust rääkides sõnas Lakersi liider, et meeskond suudab olla veelgi parem. „Mina, peatreener ega AD polnud tänase kaitsemänguga rahul. Teame, et suudame mängida palju paremini. Mina ja AD pole rahul lihtsalt võiduga, tahame olla suurepärased,“ rääkis James. Ta lisas, et kuigi Lakers on seeriat 2:0 juhtimas, on Heati näol tegemist väga ohtliku meeskonnaga ja Lakersi mehed peavad tõsiselt keskenduma.

Ka Davis nentis, et kaitsefaasis oli meeskond veidi pilla-palla: „Meile pandi kaitses korralik surve peale. Me ei saa oletada, et keegi meist kusagil asub: peame omavahel suhtlema ja selle selgeks tegema.“ 32 silma visanud Davis rääkis ka sellest, miks mängu ajal on väljakul näha teda ja Jamesi omavahel sõnelemas. „Vahepeal me karjume üksteise peale, aga teame, et see on õige asja pärast. Saame sellest kiiresti üle ja liigume järgmise olukorra juurde. Oleme lihtsalt kaks meest, kes väga tahavad võita,“ rääkis Davis, et paksu verd meeste vahel pole.

Lakersi peatreener Frank Vogel sõnas, et kahemänguline edu ei tähenda veel midagi. „Me ei ole veel meistrid, pikk tee on minna. Mängime väga vastupidava tiimi vastu. Tegemist on meeskonnaga, kes tuli idakonverentsist läbi mängleva kergusega. Austame neid väga,“ kiitis Vogel Heati.

Miami meeskonna parimana viskas eilses kohtumises 25 punkti Jimmy Butler, kelle arvele jäi ka kaheksa lauapalli ja 13 korvisöötu. 24 silma lisas Kelly Olnyk, lisaks panustas ta üheksa lauapalli ja kahe korvisööduga. Butler ütles mängu järel, et seerias kahe mänguga tagaolemine ei ole veel maailma lõpp. „See ei ole veel läbi, oleme ainult 0:2 taga. Peame tegema midagi erilist, oleme selleks võimelised,“ lubas Butler.