FOTOD: maailmameistri poeg põrutas Portugali rallil vastu puud, öö jooksul tehti masinaga imet 

„Mitte just selline start Fafe Montelongole nagu tahtsime,“ kirjutas noor Solberg oma Twitteris. „Minu ja Aaroni (kaardilugeja Aaron Johnstoniga- toim) on kõik korras, aga ma ei tahtnud oma tiimile ööks nii palju tööd tekitada! Tean, et nad pingutavad kõigest väest, et teha kõik, mis võimalik, selleks et saaksime homme rallil startida.“

Eile avaldas noor Solberg lootust, et tiim suudab ööga masina elule putitada: „Mul on palju mehaanikuid ja keevitajaid, seega loodetavasti saab kõik korda. Kõige tähtsam on see, et turvapuur on korras. Ma vähemalt loodan seda, senimaani tundub asi hea. Pean õppima, et elus nii ongi, ei saa selle üle viriseda. See oli minu viga ja edasi peame vaatama, mis saab. Nüüd tean järgmiseks korraks, millised ohud on, ja pean nendest õppima.“