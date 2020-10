Poola velotuuril rängalt kukkunud ratturil hakatakse nägu üles ehitama: lõualuude ehitamiseks võetakse appi vaagnaluu 

Augusti alguses sõidetud Poola velotuuri avaetapil toimus kohutav kukkumine, kui Jakobsen põrkus finišisirgel vastu Dylan Groenewegeni, kaotas tasakaalu ja paiskus suurel kiirusel läbi rajapiirde. Kohtunikud panid hiljem Groenewegenile süüks, et ta ei jätnud konkurendile piisavalt ruumi. Jakobsen viidi aga helikopteriga haiglasse, tõsiselt said kannatada mehe pea ja aju.

Nüüd on hollandlane astumas tervenemise suunas uusi samme ja valmistub selleks, et hakatakse parandama tema purunenud nägu. „Esiteks pidin pikka aega paranema oma peapõrutusest ja teistest sinikatest ning vigastustest,“ kirjutas Jakobsen oma Twitteri kontol.

„Haavad ja armid mu näol paranevad hästi. 8. oktoobril lähen teist korda operatsioonile, et rekonstrueerida nägu ja suud. Operatsioonil võetakse luud mu vaagnaluust ja kasutatakse seda mu üla- ja alalõuas, sest sealt on rohkelt luud puudu. Siirdatud luu peab mitu kuud paranema. Pärast seda toimub veel üks operatsioon, kus mu lõuga paigaldatakse implantaadid, mis on vajalikud selleks, et saaksin endale uued hambad, kuna õnnetuses kaotasin need kõik.“

Augustikuu oli ratturitele keeruline kuu sest, sest lisaks Jakobseni intsidendile toimus õnnetus ka Itaalias II Lombardia velotuuril. Seal sõitis 20aastane Remco Evenepoel silla piirdesse ja kukkus üle selle. Üheksameetrise kukkumise üle elanud belglane viidi haiglasse, kus selgus, et tal purunes vaagnaluu ja muljuda sai üks kops.

Täna algab tippratturitele Giro d'Itaalia velotuur, kus on omad mured: kuidas rakendatakse koroonaviirusega seotud piiranguid. Ratturite õnneks ei ole kord nii karm, kui oli augusti lõpust kuni septembri teise pooleni sõidetud Tour de France'il. Nimelt oli Prantsuse velotuuri korraldajatel reegel, et kui ühest tiimist annab positiivse proovi kaks sõitjat või taustajõudude hulka kuuluvat inimest, saadetakse tiim tuurilt minema. Enne tuuri olid testimise järel ohus neli tiimi, kuid lõpuks pääsesid kõik siiski velotuurile ja kedagi sealt koju ei saadetud.

Itaalia velotuuril on olud leebemad. „Ma ei rakenda seda reeglit. Kui keegi annab positiivse proovi, pannakse see inimene vastavalt protokollile isolatsiooni,“ rääkis Giro d’Itaalia boss Mauro Vegni Itaalia väljaandele La Gazzetta dello Sport. „Teeme teste, aga me ei saada tiime koju. Kaitseme kõigi tervist, aga ma ei kavatse tühistada mõne meeskonna ettevalmistust selleks suureks tuuriks.“