NBA finaalseeriat vaatab kirev virtuaalpublik: Obama, kossulegendid ja Spiderman! 

Tänavune finaalseeria toimub niinimetatud mullis ehk kõik kohtumised peetakse Orlandos asuvas keskuses. Koroonaviiruse leviku tõttu ei ole pealtvaatajad tribüünidele lubatud, kuid neile on tekitatud võimalus kaasa elada virtuaalsetel istekohtadel. Lisaks mängu jälgimisele on virtuaalse koha lunastanud fännidel võimalik üksteisega suhelda, et kogemus tribüünil oleks võimalikult sarnane tavaolukorrale. Virtuaalsete pealtvaatajate projekt võeti kasutusele juba mitu kuud tagasi, igale mängule müüakse 320 istekohta.